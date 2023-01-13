Глава Apple Тим Кук попросил урезать себе зарплату

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Генеральный директор Apple Тим Кук попросил снизить часть вознаграждения, которая выплачивается ему в виде акций, сообщает Bloomberg.

Так, его зарплату урежут на 40%, в 2023 году он получит 49 миллионов долларов. В прошлом году Кук получил 99,4 миллиона долларов, из них 83 миллиона – в виде акций компании и премии. Сокращение коснется второй части выплат. Как пишет издание, это редкий случай, когда топ-менеджер просит снизить себе выплаты.

Apple в 2022 году столкнулась с критикой из-за компенсаций, выплачиваемых Куку. Консалтинговая компания Institutional Shareholder Services, оказывающая услуги, подчеркнула, что вознаграждение, выплачиваемое гендиректору, почти не зависит от ключевых показателей эффективности, включая стоимость акций. В прошлом году стоимость акций Apple упала на 27%.

Также Apple раскрыла выплаты финансовому директору Луке Маэстри, главному юрисконсульту Кейт Адамс, директору по розничным продажам Дейдре О'Брайен и главному операционному директору Джеффу Уильямсу. Все они в 2022 году получили по 27 миллионов долларов.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Apple работает над производством своего первого ноутбука с сенсорным экраном. Но также известно, что окончательного решения о нововведении компания еще не приняла.

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