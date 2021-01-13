Подарок босса помог мужчине сбросить 73 килограмма

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Фото: depositphotos/belchonock
Подарок начальника позволил Эндрю Меридиту похудеть на 73 килограмма, сообщает "Экспресс газета".
Еще полтора года назад мужчина весил 186 килограммов. На появление лишнего веса повлиял сидячий образ жизни и депрессия. Более того полнота стала причиной и других проблем со здоровьем.
Однако подаренный руководителем Эндрю фитнес-браслет помог ему изменить жизнь. Мужчина начал двигаться, пить больше воды и правильно питаться. Кроме того, устройство помогало ему правильно высчитывать калории.
Как только часть веса ушла, Эндрю начал заниматься спортом с тренером. Упражнения мужчина выполнял как в спортзале, так и дома. Сброшенные 73 килограмма не являются пределом для Эндрю, он намерен и дальше следить за собой.
"Начинайте с небольших, но осознанных шагов. Если вы раньше никогда не тренировались, поставьте себе цель в десять тысяч шагов, пейте около двух литров воды и считайте калории. Со временем ваши тренировки станут интенсивнее, питание – чище, и вы достигнете всего, что наметили", – сказал мужчина.
Ранее британка похудела на 68 килограммов за три года на диете, которая была популярна в 1985 году. Женщина съедала не больше трех порций углеводов, 230 граммов белка, две чайные ложки жира и две порции фруктов. Овощи можно было есть без ограничений.
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