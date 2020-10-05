Сбросившая 55 кг женщина поделилась секретами похудения

Фото: instagram.com/georgia_losing_it_to_live_ww
Американка Джорджия Карлтон, которая с раннего детства страдала от лишнего веса, смогла похудеть на 55 килограммов, сообщает "Экспресс газета".
По словам Карлтон, к моменту окончания школы ее вес достиг 130 килограммов. Бороться с лишними килограммами она начала три года назад. Женщина изучила процесс похудения, начала уменьшать размер порций и постаралась заменить вредную еду полезной.
Изменения во внешности появились уже через несколько месяцев, рассказала Карлтон. Тогда она начала регулярно посещать спортивный зал.
"Начинать можно с малого. Для увеличения физической активности иногда можно просто в течение двух недель по пять минут в день ходить вокруг своего квартала. Хотите заняться питанием – просто решите, что будете две недели вместо обеда есть большой полезный салат", – рассказала она.
Ранее Кристофер Уэрта из Калифорнии сбросил почти 80 килограммов за девять месяцев. Мужчина признался, что во время стрессовых ситуаций слишком много ел. Его максимальный вес был 173 килограмма. Избавляться от лишнего веса Кристофер начал с помощью составления правильного рациона питания.
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