Дочь приняла за шутку мольбы умирающего отца о помощи

Фото: depositphotos/diego_cervo

Жительница Великобритании посчитала шуткой предсмертные мольбы о помощи своего отца, сообщает The Sun.

Скончавшийся 72-летний Мартин Линч страдал от бронхопневмонии и тяжелого недоедания, так как не мог есть ничего твердого. Восемь лет назад у него была тяжелая стадия рака. В течение четырех дней он пытался связаться с дочерью Дэнни через WhatsApp. Она же посчитала, что ее отец просто научился отправлять стикеры в мессенджере.

"Я просто подумала, что он дурачится, я не знала, что это был крик о помощи", – сказала она.

Ранее пресс-служба управления МЧС по Свердловской области извинилась за использование эмодзи в сообщении о пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге. На публикацию обратили внимание пользователи соцсети.

В сообщении были значки огня и пожарной машины, а также присутствовали эмодзи с семьей. Гимназия и дом были отмечены соответствующими значками. После информации о числе погибших был поставлен плачущий смайлик.