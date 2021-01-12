В МЧС извинились за использование эмодзи в сообщении о пожаре в Екатеринбурге

Фото: youtube.com/ГУ МЧС России по Свердловской области

Пресс-служба управления МЧС по Свердловской области извинилась за использование эмодзи в сообщении о пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Сообщение ведомства опубликовали в официальной группе управления в соцсети "ВКонтакте".

"Пресс-служба МЧС России по Свердловской области приносит извинения за недопустимое использование эмодзи в посте о пожаре в доме в Екатеринбурге. В настоящее время в публикациях убраны эмодзи", – говорится в сообщении.

На использование эмодзи в заявлении пресс-службы обратили внимание пользователи Сети. В сообщении были значки огня и пожарной машины, а также присутствовали эмодзи с семьей. Гимназия и дом были отмечены соответствующими значками. После информации о числе погибших был поставлен плачущий смайлик.

Квартира на втором этаже девятиэтажки на улице Рассветной загорелась в ночь на вторник. Согласно информации свердловского управления СК, среди восьми погибших один ребенок.

Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительной версии, пожар в квартире начался из-за неосторожного обращения с огнем.