Премьер Эстонии заявил об отставке на фоне коррупционного скандала

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о своей отставке на фоне коррупционного скандала в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco. Об этом он написал на своей странице в Facebook и сообщил журналистам.

"Иногда приходится делать очень трудный выбор для решения сложных ситуаций в политике. Опираясь на свои ценности в сложившейся ситуации я решил уйти в отставку. Перед принятием решения я проконсультировался с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами", – сказал он.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала о новой должности после отставки. Она отметила, что на общественных началах согласилась стать советником будущего временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева.