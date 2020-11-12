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В мире

12 ноября, 22:12

Российские миротворцы вошли в Степанакерт

за рубежом

Фото: AP/TASS

Российский миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады вошел в Степанакерт. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха", – заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам специалиста, на всей линии соприкосновения противоборствующих сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре соблюдается режим прекращения огня. Здесь работают десять наблюдательных постов.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Было оговорено, что в регион войдут российские миротворцы. Здесь также будут действовать вертолеты.

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