Украинцев возмутило видео с закрытой вечеринки партии Зеленского

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Видео: YouTube/Світське життяУкраинцы раскритиковали видео с закрытой вечеринки съезда партии "Слуга народа" в Львовской области, на которой присутствовал и президент страны Владимир Зеленский.
Репортаж опубликовал телеканал "1+1" в программе "Светская жизнь". На кадрах можно увидеть церемонию вручения премий и вечеринку, на которой также присутствовали глава фракции Давид Арахамия и ряд депутатов и чиновников.
Жители Украины в комментариях к видео заявили, что не понимают, что именно празднуют представители партии "Слуга народа", поскольку в стране царит бедность. Другие назвали это жлобством и пиром во время чумы.
"Это издевательство над украинцами, все, что здесь происходило", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.
"А почему они без масок! В разгар эпидемии – это недопустимо!" – заметила Ксения Любимова.
Ранее американский обозреватель Мелинда Харинг заявила, что украинцев удивило решение Зеленского презентовать план трансформации страны американским экспертам.
Она отметила, что эту информацию продемонстрировали впервые, поэтому, по ее мнению, странным является тот факт, что для оглашения данных украинские власти сделали выбор в пользу западных коллег, а не соотечественников.
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