В одном из регионов Германии посетителей борделей обязали носить маски

Фото: ТАСС/Roland Weihrauch/dpa/picture-alliance

Власти Баден-Вюртемберга разрешили жителям посещать бордели, передает News.ru.

При этом гражданам и сотрудникам учреждения нужно носить маски. Отмечается, что работники борделей будут записывать и временно хранить контактные данные клиентов.

Ранее сообщалось, что европейские страны вводят дополнительные ограничительные меры из-за распространения COVID-19. Правительство Германии договорилось об усилении мер в борьбе с коронавирусом в тех регионах, где были выявлены более 35 заболевших на 100 тысяч человек в течение недели.

На прошлой неделе в Германии за сутки коронавирус был выявлен у 4 058 жителей. Данный показатель стал очередным антирекордом по заболеваемости в стране. Уточнялось, что в конце марта и начале апреля в ФРГ были отмечены самые высокие темпы прироста – более шести тысяч в день. После показатели начали уменьшаться, что повлекло за собой отмену ограничений, введенных в мае.

Число случаев COVID-19 вновь начало расти в июле, на что также повлияло увеличение количества проводимых тестов – около миллиона в неделю. В стране до конца года отменены все массовые мероприятия, а жителям нужно обязательно носить защитные маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях.

По данным ВОЗ на 12 октября, в мире выявлено более 37 миллионов случаев коронавируса, свыше 1,070 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах.

