Саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником

Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к 10 месяцам условного заключения и штрафу в 10 тысяч евро за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
От принцессы досталось рабочему – египтянину по происхождению. Хасса бинт Салман попросила своего личного телохранителя Рани Саиди избить и унизить мужчину. Она обвинила его в том, что, когда в сентябре 2016 года он проводил ремонтные работы в ее парижской квартире, он без ее ведома сделал некие фотографии.
В результате сантехника избили, а также заставили его вставать на колени и целовать ноги принцессе. Хассу бинт Салман привлекли к ответственности за "соучастие в насилии" и "пособничестве в незаконном лишении свободы". На оглашении приговора она не присутствовала.
В сентябре прошлого года сообщалось, что принцессу Саудовской Аравии ограбили в отеле Ritz в Париже. Сумма похищенных драгоценностей составила 800 тысяч евро.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.