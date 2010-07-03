Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать

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В Саудовской Аравии вступили в силу поправки в закон, которые позволяют взрослым женщинам путешествовать без разрешения мужчины-родственника, а также играть более значительную роль в семейных делах. Таким образом, закон уравнивает женщин и мужчин в правах, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Женщины также вправе получать загранпаспорта и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка.

Кроме того, саудовским женщинам теперь разрешено официально регистрировать смерть, а также подавать заявление о заключении или расторжении брака. Оповещать о разводе их стали по СМС. Так власти страны намерены бороться с практикой тайного расторжения браков.

Ранее женщинам разрешили учиться, работать и лечиться без согласия мужчин.

В 2018 году женщинам от 25 лет разрешили посещать Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин. Женщины могут получить однократную визу сроком до 30 дней.

