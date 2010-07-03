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16:58

В Германии осы помогли задержать преступника

за рубежом происшествия животные

16:58

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Фото: depositphotos/mysterious

Осы помогли полицейским задержать преступника в городе Ольденбург в Нижней Саксонии. Об этом сообщается в пресс-релизе местной полиции на Presse Portal.

По данным немецких правоохранителей, утром 12 августа двое сотрудников полиции пришли арестовать и доставить в тюрьму 32-летнего мужчину. Завидев полицейских, тот в попытке скрыться спрыгнул с балкона второго этажа, но приземлился прямо на осиное гнездо.

Разъяренные насекомые набросились на мужчину, который стал кричать и отмахиваться руками. Он выбежал на улицу, где его и схватили полицейские.

Однако на этом история не закончилась. Осы принялись жалить и самих правоохранителей, а преступник тем временем вырвался, бросился в сад перед домом и, спасаясь от насекомых, нырнул в детский надувной бассейн. В итоге полицейским все же удалось арестовать мужчину, ему оказали медицинскую помощь.

Полицейские также обратились за помощью к врачам после встречи с насекомыми. Каждый из них получил по шесть осиных укусов.

Ранее ученые из итальянского университета Терамо рассказали о пользе поедания кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых. По их словам, насекомые – отличный источник белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки.

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