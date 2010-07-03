Ученые нашли в Мьянме древнюю осу

Специалисты, проводя исследования в Мьянме, обнаружили кусок янтаря, в котором сохранилось тело осы мелового периода. Насекомое назвали в честь литературного героя Брэма Стокера – графа Дракулы, передает "Мир24".
Оса, тело которой составляет всего 2,5 миллиметра, могла погибнуть около ста миллионов лет назад.
По данным ученых, насекомое относится к семейству Serphitoidea, процветавшему в меловой период.
Особое строение крыльев, набор длинных щупалец у рта свидетельствуют, что палеонтологи имеют дело с ранее неизвестным видом. Ему дали название Supraserphites draculi.
Ранее сообщалось, что ученые из Китая нашли в бирманском янтаре останки улитки возрастом 99 миллионов лет с хорошо сохранившимися мягкими тканями. Улитку отнесли к семейству циклофорид. Длина ее тела составляет около шести миллиметров. Специалисты предположили, что тело улитки хорошо сохранилось, так как она попала в янтарь живой. Кстати, в том же кусочке янтаря находилась другая улитка, но сохранилась она намного хуже.
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