Дайвинг и рыбалку запретили на 7 курортах Египта

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В Египте ужесточили меры для отдыхающих на местных курортах, запретив заниматься дайвингом и рыбалкой. Правило для перечисленных видов отдыха распространили на туристов Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марс-Алама и еще 4 курортных городов. Об этом сообщили на портале TourDom.

Решение приняли после нескольких нападений акул на туристов. По предварительным данным, ограничения будут действовать до 15 июля.

Ответственными за безопасность туристов в прибрежных зонах курорта назначили сотрудников отелей. Они должны наблюдать за действиями отдыхающих в целях обеспечения безопасной обстановки.

Ранее стало известно о двух жертвах нападения акул в Египте. Одна из туристок – жительница Австрии – скончалась. Хищная рыба откусила ей руку и ногу.