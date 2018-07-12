Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит альянса отметил стремление Грузии войти в НАТО, эта страна в будущем станет его членом. Заявление прозвучало после встречи Столтенберга с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили на полях саммита альянса, передает ТАСС.

Генсек альянса не уточнил, когда именно это может случиться.

Как сообщалось ранее, Македонию официально пригласили в Североатлантический альянс при условии смены названия государства. По словам Столтенберга, было принято решение пригласить Скопье начать переговоры по вступлению.