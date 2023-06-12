В Париже создали рабочую группу по "сосуществованию" горожан с крысами – СМИ

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Мэрия Парижа сформировала рабочую группу по "сосуществованию" с крысами. Эта группа будет искать способы улучшить жизнь парижан, несмотря на наличие грызунов. Об этом сообщает телеканал CNEWS.

По словам вице-мэра города по вопросам здравоохранения Анн Суйри, специалистам этой группы предстоит разработать план по борьбе с распространением крыс.

Так, для Парижа закупят тысячи новых мусорных контейнеров, а также разместят ловушки с ядом в необходимых случаях. Помимо этого, будут применены некие меры воздействия на парижан, которые не выбрасывают за собой мусор.

Суйри отметила, что крысы в целом не представляют проблемы для общественного здоровья несмотря на то, что являются переносчиками лептоспироза. По ее словам, больше всего вероятность заболеть у уборщиков мусора, однако и они могут вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что студентов в Париже планируют выселить из общежитий, в которых хотят разместить волонтеров и партнеров Олимпийских игр.

До этого пять человек получили травмы и ранения в результате обрушения четырехэтажного дома в центре Марселя во Франции.