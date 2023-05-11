В Париже хотят выселить студентов из общежитий для размещения волонтеров Олимпиады – СМИ

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Студентов в Париже планируют выселить из общежитий, в которых хотят разместить волонтеров и партнеров Олимпийских игр. Об этом сообщает газета Ouest France.

Согласно информации, учащиеся должны покинуть помещения до 30 июня 2024 года. На такое решение отреагировал студенческий союз.

"Чтобы разрешить организацию Олимпийских игр для самых богатых, все CROUS в Иль-де-Франс затронуты реквизициями. Таким образом, летом 2024 года студенты будут выселены из своих домов и останутся без жилья", – говорится в заявлении организации.

Уточняется, что студенты смогут вернуться в общежитие после 1 сентября 2024 года.

Начало Олимпийских игр намечено на 24 июля следующего года, завершатся они 11 августа того же года в Париже.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что на летних Олимпийских играх 2024 года Россию смогут представлять порядка 180 атлетов в случае их допуска. Он добавил, что российская сторона намерена и дальше продолжать обсуждать этот вопрос с международными спортивными организациями и отстаивать свои интересы.

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