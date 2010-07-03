Телеканал "Мир" исключили из списка обязательных к трансляции в Казахстане

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СМИ Казахстана опубликовали новый перечень телеканалов, обязательных к трансляции в республике. Из этого списка был исключен телеканал "Мир", сообщает "Мир 24".

Как отмечает издание, ранее вклад в создание телеканала "Мир" внес действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, занимая пост главы казахстанского МИД, он подписывал документы, необходимые для работы телеканала в рамках СНГ. "У меня одно пожелание – процветание и привлечение все большей аудитории. Думаю, что эта задача абсолютно выполнима", – заявил Токаев в эксклюзивном интервью.

"Мир" входит в число телеканалов, обязательных к трансляции во всех странах Евразийского экономического союза. Однако, когда новый перечень вступит в силу в Казахстане, жители этой страны не смогут смотреть телеканал "Мир" в эфире.

Межгосударственную телерадиокомпанию "Мир" основали в 1992 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он рассматривал телеканал "Мир" как "общее информационное поле" для СНГ и ЕврАзЭС.

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что уходит в отставку. При этом политик сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности страны и вошел в состав Конституционного совета. 20 марта депутаты сената парламента республики приняли поправки в Конституцию о переименовании Астаны в Нур-Султан.

После ухода Назарбаева пост президента Казахстана занял Касым-Жомарт Токаев. Выборы главы республики назначены на 9 июня.