Во Франции выигравшему 4,5 млн евро банкиру BNP не разрешили оставить деньги себе – СМИ

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Выигравший дело о незаконном увольнении из BNP Paribas с компенсацией в 4,5 миллиона евро банкир Бертран Лавинь теперь должен вернуть средства назад. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на решение кассационного суда Франции.

После отмены решения суд указал на второй иск Бертрана Лавиня в Лондонском трибунале по трудовым спорам. Инстанция сочла недопустимыми требования уволенного банкира во Франции, которые предъявлялись к одному и тому же работодателю и копировали выводы, выдвинутые в Лондоне. Тогда Лавинь отсудил 81 175 фунтов стерлингов за незаконное увольнение.

Новое решение суда Лавинь и компания, из которой его уволили, пока не комментировали.

Ранее стало известно, что прокуратура Франции начала расследование на предмет махинаций сделки с недвижимостью в Куршевеле, которая, по версии следствия, была совершена при участии российского бизнесмена Николая Саркисова и президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно. Следователи полагали, что данные действия позволили Саркисову получить прибыль в размере 2 миллионов евро.

