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Аппетиты американской стороны могут стать причиной введения воинской обязанности в стране. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на экс-советника бывшего президента Рональда Рейгана Дага Бэндоу.

По его словам, Вашингтон будет вынужден принять внезапные меры в отношении Москвы.

"Если печально известная "Клякса", как называют внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность", – поделился Бэндоу.

Он добавил, что вмешательство США в мировые конфликты отталкивает своих граждан от добровольной воинской службы. Это связано с тем, что потенциальных новобранцев пугает ситуация на Украине, в которой Вашингтон борется с ядерной державой.

Вместе с тем Бэндоу выразил мнение, что лишь политика Москвы спасает Европу от эскалации конфликта.

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг рассказала, что у Вашингтона осталось около 1 миллиарда долларов для финансирования восполнения собственных запасов оружия и боеприпасов. Она уточнила, что большая часть выделяемых на Киев средств достается американскому ВПК, который, помимо прочего, предлагает рабочие места.



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