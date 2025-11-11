Минимальный размер картошки в магазинах Белоруссии увеличен на 1 см

Фото: depositphotos/PIXbank

Минимально возможный размер картофеля в белорусских магазинах увеличен на один сантиметр. Об этом пишет местное министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Уточняется, что теперь допустимый размер картофеля при реализации составляет от 45 до 80 миллиметров, а ранее это значение составляло 35–80 миллиметров. Подобное решение было принято в целях повышения качества и удовлетворения потребностей покупателей.

Кроме того, плодоовощная продукция должна быть заложена в стабфонды до 15 ноября, говорится в решении министерства. По данным ведомства, в соответствующие фонды на межсезонный период 2025–2026 годов заложено 102,7% картофеля, то есть 60 450 тонн.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко признался в "страшной" любви к картофелю. В ходе своего визита в реконструированный комплекс "Лошицкий" он получил подарок от юной художницы Евгении – картину. В ответ он вручил ей сладости и заявил, что хотел также вручить картину, но он не умеет рисовать.

В связи с этим Лукашенко попросил своих коллег предложить в качестве альтернативы картошку. В этом контексте лидер страны поинтересовался у художницы, нравится ли ей этот продукт. Девушка ответила утвердительно, а Лукашенко заявил, что "согрешил" и съел это блюдо, подразумевая, что нарушил диету, которой придерживается.

