В Китае мужчина уволился и открыл ларек с домашней едой из-за жалоб дочери

Фото: 123RF.com/zatletic

В Китае мужчина преодолел расстояние в почти 1 тысячу километров и сменил профессию ради дочери, которая жаловалась на еду в столовой университета. Он открыл ларек с жареным рисом около учебного заведения, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Отец студентки второго курса педагогического университета в провинции Цзилинь Ли Бинди работал в ресторане барбекю в Тяньцзине. После того как он узнал о недовольстве своей дочери едой в университете, мужчина решил уволиться и отправиться на юг страны, чтобы научиться готовить жареный рис и лапшу.

Освоив это умение, мужчина вернулся на север и арендовал ларек у ворот вуза дочери, чтобы продавать там домашнюю еду. В первый день мужчине удалось продать семь порций.

Чтобы поддержать отца, девушка рассказала о нем на университетской платформе. На следующий день у его киоска образовалась очередь. Туда пришли студенты, преподаватели и местные жители. Причем некоторые из них специально заказывали больше, чем могли съесть.

Девушка начала помогать отцу после учебы, и теперь ларек стабильно приносит доход.

Ранее в китайской провинции Цзянсу мужчину уволили из-за приложения по подсчету шагов. Чэнь два раза брал больничные из-за того, что потянул спину на работе. Диагноз был поставлен в больнице. Через месяц он вышел на работу, а на следующий день снова взял больничный, но уже из-за боли в ноге.

После увольнения компания указала на данные из приложения по подсчету шагов. Выяснилось, что в день, когда Чэнь заявил о больной ноге, он прошел более 16 тысяч шагов.

