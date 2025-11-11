85-летний француз пропустил поворот и случайно уехал в Хорватию

Фото: 123RF.com/bilanol

85-летний житель Западной Франции поехал на прием к врачу в соседнюю коммуну, но случайно оказался в Хорватии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Oddity Central.

Медицинское учреждение находилось в 19 километрах от его дома, в Эрво. Но мужчина так и не появился на приеме, а затем пропустил собрание местной ассоциации, членом которой он является.

После этого соседи и его семья обратились в полицию. Выяснилось, что мобильный телефон пенсионера оказался в хорватском отеле на расстоянии 1 500 километров от дома.

Оказалось, что мужчина провел за рулем около 20 часов, проехав Италию. Он не смог объяснить, как так получилось, обвинив во всем навигационную систему. Родственники мужчины уже выехали в Хорватию, чтобы забрать пенсионера домой.



