Машина протаранила полицейский участок в Лондоне

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Автомобиль врезался в здание полицейского участка в Лондоне. Об этом сообщается в заявлении Скотланд-Ярда.

Как передает РИА Новости, инцидент произошел на северной окраине города в административном округе Эдмонтон. Происшествие случилось 11 ноября около 18:58 (21:58 по московскому времени).

"Мужчина (водитель. – Прим. Ред.) был задержан в связи с инцидентом. Автомобиль остается на месте происшествия, его обследуют полицейские", – сообщили в полиции.

На месте происшествия находятся машины скорой помощи и пожарных. Оно было полностью оцеплено.

"На данном этапе сообщений о пострадавших не поступало", – подчеркнули в Скотланд-Ярде.

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