В США скончался сооснователь Duty Free Чарльз Фини

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Американский бизнесмен, сооснователь сети магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда Atlantic Philanthropies.

Уточняется, что Фини скончался в понедельник, 9 октября, в Сан-Франциско. О причинах смерти миллиардера не сообщается.

Чарльз Фини родился в 1931 году в городе Элизабет штата Нью-Джерси. Он основал глобальную сеть магазинов Duty Free, которая торгует различными товарами для туристов в аэропортах и вокзалах по всему миру.

Кроме того, бизнесмен пожертвовал практически все свои деньги – около восьми миллиардов долларов – на благотворительность. Себе Фини оставил лишь два миллиона долларов для безбедной старости.