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11 сентября, 18:04

В мире

Campbell’s откажется от слова "суп" в названии спустя 102 года

Фото: ТАСС/AP/Mark Lennihan

Campbell Soup Company приняла решение отказаться от слова "суп" в своем названии спустя более 100 лет существования. Новое название компании выберут в конце 2024 года, сообщает The Guardian.

Генеральный директор компании Марк Клаус заявил, что переименование является частью стратегии по расширению ассортимента продукции. Инвесторы проголосуют за новое название на ежегодном собрании в ноябре.

Campbell Soup Company была основана в 1897 году и является одной из старейших компаний в США. С 1922 года она носит название Campbell Soup Company.

В 2023 году владелец компании по производству кофе Tchibo частично сменил название: в России продукция начала выходить под брендом Tibio. Дизайн упаковки и рецепт продукции при этом оставили без изменений. При смене названия руководство подчеркивало, что ребрендинг может уменьшить количество продаж, однако компания готова была выделять средства на продвижение на российском рынке.

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