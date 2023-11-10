Производитель кофе Tchibo сменит название в России на Tibio – СМИ

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Новый владелец бренда по производству кофе Tchibo сменит название в России на Tibio. При этом дизайн и рецептура продукции останутся неизменными. Об этом сообщает "Коммерсант".

В компании уточнили, что небольшой ребрендинг Tchibo потребует больших средств. Отмечается, что категории кофе Gold Selection и Gold Mokka будут прежними, а сегмент Exclusive переименуют в Arabica Exclusive.

При этом 3 ноября в Tchibo сообщили торговым сетям о выходе новинки. К концу этого года по мере изменения упаковки завершится полный переход на Tibio. Как утверждает источник, ребрендинг может уменьшить количество продаж, поэтому компании необходимо будет выделить средства на продвижение.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Tchibo GmbH в июле перестала владеть ООО "Чибо СНГ", а ООО "МВК" гендиректора российского подразделения Михаила Ковалевского стало новым собственником бизнеса. В 2022 году бренд занимал порядка 2,6% рынка кофе в РФ в натуральном выражении и 1,6% – в денежном. В 2021 году выручка "Чибо СНГ" составила 3,18 миллиарда рублей.

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