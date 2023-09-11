В Португалии улицы города Анадия оказались затоплены вином

В Португалии в городе Анадия улицы затопило вином из-за лопнувших резервуаров на предприятии. Об этом сообщило местное издание JN

Инцидент произошел утром 10 сентября на винном заводе Destilaria Levira.

По данным издания, власти Анадии боятся, что разлив вина может привести к тому, что напиток попадет в реку Сертима и после этого ситуация будет расцениваться уже как экологическая катастрофа. Однако стихийного бедствия, вероятнее всего, удалось избежать, добавили в правительстве.

По информации источника, с улиц Анадии уже убрали разлившийся напиток, а рабочие завода очистили пострадавшую инфраструктуру города.

Средства на уборку улиц были выделены руководством завода, на котором и произошел разлив. Пока экономический ущерб, нанесенный городу и заводу, не подсчитан, но серьезные расходы предприятия из-за аварии беспокоят власти.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в реку Колву Республики Коми после аварии на трубопроводе компании "Нобель Ойл" на Южно-Ошском месторождении могло вытечь порядка 1 тысячи кубометров нефти. Ведомство планирует взять пробы воды и почвы, после чего совместно с ЦЛАТИ провести исследования.

Она подчеркнула, что нефтепродукты, которые попали в землю и воду в результате розлива, нанесут большой ущерб экологии.