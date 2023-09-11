11 сентября, 16:00В мире
В Португалии улицы города Анадия оказались затоплены вином
Инцидент произошел утром 10 сентября на винном заводе Destilaria Levira.
По данным издания, власти Анадии боятся, что разлив вина может привести к тому, что напиток попадет в реку Сертима и после этого ситуация будет расцениваться уже как экологическая катастрофа. Однако стихийного бедствия, вероятнее всего, удалось избежать, добавили в правительстве.
По информации источника, с улиц Анадии уже убрали разлившийся напиток, а рабочие завода очистили пострадавшую инфраструктуру города.
Средства на уборку улиц были выделены руководством завода, на котором и произошел разлив. Пока экономический ущерб, нанесенный городу и заводу, не подсчитан, но серьезные расходы предприятия из-за аварии беспокоят власти.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в реку Колву Республики Коми после аварии на трубопроводе компании "Нобель Ойл" на Южно-Ошском месторождении могло вытечь порядка 1 тысячи кубометров нефти. Ведомство планирует взять пробы воды и почвы, после чего совместно с ЦЛАТИ провести исследования.
Она подчеркнула, что нефтепродукты, которые попали в землю и воду в результате розлива, нанесут большой ущерб экологии.
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