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13:10

Шумахер находится в сознании в клинике Парижа – СМИ

за рубежом общество

13:10

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Фото: ТАСС/PA WIRE/David Davies

Немецкого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера перевезли в клинику в Париже. Он продолжает восстанавливаться после тяжелых травм головы.

"Да, он у нас. Могу вас заверить: он в сознании", – цитирует издание Le Parisien источник среди персонала клиники.

Издание Daily Mail приводит подробности перевода Шумахера в новое медучреждение. Утверждается, что при транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты. По словам медиков, спортсмену предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.

По данным СМИ, Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) и друг семьи Жан Тодт утверждает, что Шумахер делает заметные успехи в восстановлении и даже смотрит "Формулу-1" по телевизору.

В декабре 2013 года семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер упал, катаясь на лыжах в Альпах. Затем он перенес две нейрохирургических операции и до июня 2014 года пробыл в искусственной коме.

В феврале также появились данные, что семья гонщика покинула виллу в Женеве и отправилась на Мальорку.

Большую часть карьеры Шумахер выступал за "Феррари" – с 1997 по 2006 годы. Вместе с командой он выиграл пять титулов чемпиона мира подряд (в 2000-2004 годах).

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за рубежом общество

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