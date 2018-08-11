Опубликована запись переговоров угонщика самолета в Сиэтле с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров механика, угнавшего самолет в Сиэтле, с диспетчерами. Во время разговора угонщик назвал себя "сломленным парнем" и признался, что хотел ощутить в небе "момент безмятежности", пишет газета Seattle Times.

По информации издания, сперва 29-летний механик компании Horizon Air вел себя спокойно и даже поделился планами пойти работать пилотом в случае успешного приземления. Но затем он сообщил диспетчерам, что ему неизвестно, как посадит самолет.

"Есть много людей, для которых я важен", − приводит слова угонщика Seattle Times. "Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень", − добавил он.

Во время полета диспетчеры и командир угнанного самолета пытались уговорить молодого человека попытаться посадить самолет, а также не выполнять бочку и другие опасные маневры.

Ранее сообщалось, что накануне вечером из аэропорта Сиэтла угнали пустой самолет Alaska Airlines. Угонщиком оказался 29-летний механик компании Horizon Air. Самолет под его управлением, совершив опасные маневры, разбился.

Для преследования в воздух были подняты два военных истребителя F-15. Однако, как уверяют военные, они не причастны к крушению лайнера.