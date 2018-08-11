Опубликована запись переговоров угонщика самолета в Сиэтле с диспетчерами

11 августа, 17:42
Фото: twitter.com
Опубликована расшифровка переговоров механика, угнавшего самолет в Сиэтле, с диспетчерами. Во время разговора угонщик назвал себя "сломленным парнем" и признался, что хотел ощутить в небе "момент безмятежности", пишет газета Seattle Times.
По информации издания, сперва 29-летний механик компании Horizon Air вел себя спокойно и даже поделился планами пойти работать пилотом в случае успешного приземления. Но затем он сообщил диспетчерам, что ему неизвестно, как посадит самолет.
"Есть много людей, для которых я важен", − приводит слова угонщика Seattle Times. "Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень", − добавил он.
Во время полета диспетчеры и командир угнанного самолета пытались уговорить молодого человека попытаться посадить самолет, а также не выполнять бочку и другие опасные маневры.
Ранее сообщалось, что накануне вечером из аэропорта Сиэтла угнали пустой самолет Alaska Airlines. Угонщиком оказался 29-летний механик компании Horizon Air. Самолет под его управлением, совершив опасные маневры, разбился.
Для преследования в воздух были подняты два военных истребителя F-15. Однако, как уверяют военные, они не причастны к крушению лайнера.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: