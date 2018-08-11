Из аэропорта Сиэтла угнали самолет

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В США сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал из аэропорта Сиэтла самолет, сообщает РИА Новости. Пассажиров на борту не было.

Через некоторое время стало известно, что лайнер потерпел крушение в заливе Пьюджет.

В полиции заявили, что инцидент не связан с террористической деятельностью. Также сообщается, что для преследования похитителя в воздух подняли два военных истребителя F-15, однако к крушению они никакого отношения не имеют.

Аэропорт вернулся к нормальному режиму работы.