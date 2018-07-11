В Белоруссии задержали замминистра здравоохранения

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Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого в рамках расследования дела о коррупции.

Как сообщает Sputnik Беларусь, его поместили под стражу. Предполагается, что он получал взятки от 2,5 тысяч до 10 тысяч долларов за решение вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения и лояльное отношение при выборе поставщиков медицинской техники, рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Он добавил, что задержаны также гендиректор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, получавший взятки за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами и выбор "нужных" поставщиков медицинской продукции.

За коррупционные преступления и уклонение от уплаты налогов комитет задержал и арестовал 37 должностных лиц. Расследование идет в отношении 60 фигурантов, рассказал Вакульчик.

По данным главы ведомства, в отношении 22 должностных лиц и предпринимателей, которые раскаялись и признали вину, а также предприняли меры для возмещения незаконного дохода, арест не применяли. Избраны меры пресечения, не связанные с ограничением свободы.