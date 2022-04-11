Елизавета II рассказала о своем самочувствии после коронавируса

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Королева Великобритании Елизавета II заявила, что чувствует себя уставшей и опустошенной после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает радио КП.

"Это очень утомляет, не так ли? Эта ужасная пандемия. Это не очень хороший результат", – сказала королева во время общения с персоналом и пациентами Королевской больницы Лондона.

20 февраля стало известно, что Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. Сообщалось, что королева продолжала выполнять легкие обязанности монаршей особы в Виндзоре, однако ей пришлось отменить несколько онлайн-встреч из-за охрипшего голоса.

