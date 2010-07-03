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"Транснефть" прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу "Дружба". В компании считают удовлетворительным состояние нефтепровода "Дружба", об остановке на ремонт которого заявили в Белоруссии.

По словам советника президента компании Игоря Демин, за последние годы "Транснефть-Диаскан" провела диагностику двух веток нефтепровода "Дружба" и в целом, по результатам диагностики, состояние признано удовлетворительным, передает РИА Новости.

"Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки для их ликвидации", – добавил он, подчеркнув, что "Транснефть" готова помочь в ликвидации выявленных дефектов коллегам из Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск должен закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России.