В Шотландии пенсионер 12 лет не замечал в доме труп собственной жены

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В одном из частных домов в Шотландии случайно был обнаружен труп женщины, который пролежал там около 12 лет. Об этом сообщает "Экспресс газета".

По известным данным, 80-летнюю женщину обнаружили врачи, которые приехали сделать ей прививку от коронавируса. Опрошенный муж погибшей все это время был уверен, что его возлюбленная уехала за границу более десяти лет назад.

Сейчас расследованием дела занимается местная полиция. Однако, как сообщили сотрудники, причины смерти установить пока не удается.

Ранее в Шотландии 25-летняя девушка родила дочь для своей матери. Она выносила и родила для матери и ее второго мужа собственную сестру. Сообщается, что все прошло успешно и девушка вручила своей маме ее ребенка.