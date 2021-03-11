Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:00

В Шотландии пенсионер 12 лет не замечал в доме труп собственной жены

за рубежом общество

Фото: AP/Peter Morrison

В одном из частных домов в Шотландии случайно был обнаружен труп женщины, который пролежал там около 12 лет. Об этом сообщает "Экспресс газета".

По известным данным, 80-летнюю женщину обнаружили врачи, которые приехали сделать ей прививку от коронавируса. Опрошенный муж погибшей все это время был уверен, что его возлюбленная уехала за границу более десяти лет назад.

Сейчас расследованием дела занимается местная полиция. Однако, как сообщили сотрудники, причины смерти установить пока не удается.

Ранее в Шотландии 25-летняя девушка родила дочь для своей матери. Она выносила и родила для матери и ее второго мужа собственную сестру. Сообщается, что все прошло успешно и девушка вручила своей маме ее ребенка.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать