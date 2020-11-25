Шотландия закрепила право женщин на бесплатные гигиенические товары

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В Шотландии узаконили право женщин на бесплатное получение гигиенических товаров – тампонов и прокладок. Соответствующий законопроект единогласно приняли все члены парламента, говорится в Twitter органа власти.

Первый министр региона Никола Стерджен подчеркнула, что данный закон, направленный на обеспечение нуждающихся гигиеническими средствами, стал первым в мире.

Теперь властям Шотландии необходимо разработать схему для того, чтобы запустить действие закона. Бесплатный доступ к данной категории товаров должны будут предоставлять школы, колледжи и университеты, и другие государственные учреждения по требованию властей.

Инициатором законопроекта выступила депутат Моника Леннон. Она создала его для борьбы с бедностью.

Ранее в Англии запретили пластиковые трубочки, мешалки для напитков и содержащие пластик ватные палочки. Такими мерами власти страны решили бороться с пластиковыми отходами.

