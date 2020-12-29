20:36
Фото: depositphotos/Bork
В Шотландии 25-летняя девушка родила дочь для своей матери, сообщает "Экспресс газета".
Холли Саммерс вызвалась стать донором яйцеклетки. Ее помощь понадобилась в связи с тем, что ее мать Фэй не могла зачать ребенка из-за нежизнеспособности яйцеклеток. Из-за этого она и ее возлюбленный Эндрю не могли иметь своего ребенка.
Отмечается, что Саммерс является дочерью Фэй от первого брака. Она выносила и родила для матери собственную сестру. Сообщается, что все прошло успешно и Холли вручила своей маме ее ребенка.
Фэй рассказала, что, когда дочь вырастет, она узнает всю правду о ее происхождении. Она заявила, что хочет быть честной с ней.
Ранее американка Александрия Уоллистон за год родила четырех сыновей. Первые близнецы родились в марте 2019 года. В мае женщина узнала, что снова беременна. 27 декабря 2019 года она родила еще двух мальчиков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: