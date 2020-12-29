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В Шотландии 25-летняя девушка родила дочь для своей матери, сообщает "Экспресс газета".

Холли Саммерс вызвалась стать донором яйцеклетки. Ее помощь понадобилась в связи с тем, что ее мать Фэй не могла зачать ребенка из-за нежизнеспособности яйцеклеток. Из-за этого она и ее возлюбленный Эндрю не могли иметь своего ребенка.

Отмечается, что Саммерс является дочерью Фэй от первого брака. Она выносила и родила для матери собственную сестру. Сообщается, что все прошло успешно и Холли вручила своей маме ее ребенка.

Фэй рассказала, что, когда дочь вырастет, она узнает всю правду о ее происхождении. Она заявила, что хочет быть честной с ней.

Ранее американка Александрия Уоллистон за год родила четырех сыновей. Первые близнецы родились в марте 2019 года. В мае женщина узнала, что снова беременна. 27 декабря 2019 года она родила еще двух мальчиков.