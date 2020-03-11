Таиланд ужесточил въезд для граждан 18 стран из-за коронавируса

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Власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 стран, в том числе России, отменив возможность оформления визы по прибытии в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Анупонга Паочинду.

Отмечается, что ранее граждане 18 стран могли оформлять визу по прибытии в страну. Это могли сделать граждане Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, России, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату. Также отменен безвизовый режим для граждан Южной Кореи и Италии, а также уроженцев Гонконга.

Ранее из-за коронавируса в Москве перенесли чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Он должен был состояться в апреле, но теперь мероприятие планируют провести летом.

Также планируется на два года перенести Олимпиаду в Токио. Об этом сообщил член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси.

Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.