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Общество

11:28

В Индии прошел фестиваль красок Холи

за рубежом общество

В Индии отметили приход весны и победу добра над злом

В Индии прошел фестиваль Холи, который символизирует победу добра над злом. Во время праздника участники осыпают друг друга разноцветными красками в виде порошка, веселятся и ходят друг к другу в гости.

В фестивале приняли участие все – от маленьких детей до стариков. Что особенно важно для Индии, в дни праздника представители всех каст считались равными. Люди разжигали на улицах костры и посыпали друг друга сухими красками. Считается, что чем сильнее испачкан человек, тем больше ему желают добра.

Ранее в Индии археологи обнаружили горшок с 505 золотыми монетами. Находку сделали во время ремонта в храме Джамбукешварар. Предмет располагался на глубине двух метров возле стен святилища Ахиландешвари. Сокровище обнаружили приехавшие на место археологи, которые распечатали горшок.

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