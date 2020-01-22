Индия запустит в космос робота-женщину

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Индийская организация космических исследований представила робота-гуманоида, который должен отправиться в беспилотный космический полет, сообщает "Газета.ру".

Робота с женским лицом и длинными волосами зовут Виом Митра. Он способен выполнять различные задачи и говорит на английском языке и хинди.

Запуск корабля намечен на конец 2020 года. Митра попытается симулировать человека и отправить отчет на Землю.

Ранее сообщалось, что Индия планирует до 2022 года произвести запуск собственной пилотируемой миссии в космос. Сделать это планируется к 75-летию с момента обретения Индией независимости.