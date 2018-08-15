Индия планирует до 2022 года запустить собственную миссию в космос

15 августа, 10:57
Фото: AP/Indian Space Research Organization
Индия планирует до 2022 года произвести запуск собственной пилотируемой миссии в космос, сообщает РИА Новости.
По словам премьер-министра страны Нарендра Моди, сделать это планируется к 75-летию с момента обретения Индией независимости. "Сын или дочь Индии отправятся в космос с триколором в руках", – сказал премьер.
Он похвалил индийских ученых, которые ведут разработку передовых технологий для освоения космического пространства и отметил, что они заставляют гордиться страной.
Моди напомнил, что Индия запустила в космос уже более 100 спутников и успешно реализовала марсианскую миссию.
Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: