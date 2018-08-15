Индия планирует до 2022 года запустить собственную миссию в космос

Фото: AP/Indian Space Research Organization

Индия планирует до 2022 года произвести запуск собственной пилотируемой миссии в космос, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра страны Нарендра Моди, сделать это планируется к 75-летию с момента обретения Индией независимости. "Сын или дочь Индии отправятся в космос с триколором в руках", – сказал премьер.

Он похвалил индийских ученых, которые ведут разработку передовых технологий для освоения космического пространства и отметил, что они заставляют гордиться страной.

Моди напомнил, что Индия запустила в космос уже более 100 спутников и успешно реализовала марсианскую миссию.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований.