Молния ударила в статую Христа в Рио-де-Жанейро

Фото: instargam.com (признана экстремистской и запрещена в России)/fsbragaphotos

Молния ударила в знаменитую статую Иисуса Христа в бразильском Рио-де-Жанейро. Фотография случившегося распространилась в социальных сетях.

Это произошло накануне вечером во время грозы. Судя по снимку, удар пришелся по голове статуи.

Как сообщает РИА Новости, в среднем молнии ударяют по скульптуре до шести раз в год. Из-за этого в 2014-м году ее даже пришлось ремонтировать. Тогда в ходе работ у монумента сделали дополнительные громоотводы.

Летом прошлого года молния ударила в купол храма Иверской иконы Божией матери на Всполье, расположенный на Большой Ордынке в центре Москвы. После попадания разряда наблюдался белый дым.



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