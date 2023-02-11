11 февраля, 21:35В мире
Молния ударила в статую Христа в Рио-де-Жанейро
Фото: instargam.com (признана экстремистской и запрещена в России)/fsbragaphotos
Молния ударила в знаменитую статую Иисуса Христа в бразильском Рио-де-Жанейро. Фотография случившегося распространилась в социальных сетях.
Это произошло накануне вечером во время грозы. Судя по снимку, удар пришелся по голове статуи.
Как сообщает РИА Новости, в среднем молнии ударяют по скульптуре до шести раз в год. Из-за этого в 2014-м году ее даже пришлось ремонтировать. Тогда в ходе работ у монумента сделали дополнительные громоотводы.
Летом прошлого года молния ударила в купол храма Иверской иконы Божией матери на Всполье, расположенный на Большой Ордынке в центре Москвы. После попадания разряда наблюдался белый дым.
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