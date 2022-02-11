В Онтарио объявили режим ЧП на фоне протестов из-за COVID-ограничений

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В канадской провинции Онтарио ввели режим ЧП из-за протестующих дальнобойщиков, которые требуют отмены антиковидных ограничений. Об этом сообщает "Газета.ру".

Решение принял глава правительства Онтарио Даг Форд. Он также ввел ответственность за блокировку автомобильных дорог.

Нарушителей могут посадить в тюрьму на срок до года или оштрафовать на сумму 100 тысяч долларов.

Протесты начались после введения обязательной вакцинации дальнобойщиков. По данным Reuters, сотрудники полиции арестовали 25 человек. Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал протестующих маргинальным меньшинством.

