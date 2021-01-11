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13:23

Певица Тейлор Свифт в пятый раз побила рекорд продаж альбома в США

за рубежом культура

Фото: ТАСС/Justin Lane/EPA

Американская певица Тейлор Свифт в пятый раз установила рекорд по продажам альбома в США, сообщает "Газета.ру".

По данным аналитической компании Nielsen, новый альбом певицы Folklore разошелся тиражом в 1 миллион 276 тысяч копий с 24 июля по 31 декабря прошлого года.

Предыдущие четыре альбома Тейлор Свифт (Lover, Reputation, "1989" и Fearless) также продавались тиражами свыше миллиона копий.

Ранее Тейлор Свифт установила рекорд по общему времени нахождения на первом месте в хит-параде Billboard 200. Последний альбом певицы "Folklore" спустя девять недель после релиза в седьмой раз поднялся на верхнюю строчку. Таким образом, с учетом других пластинок Свифт лидировала в чарте на протяжении 47 недель.

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