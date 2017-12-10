Захарова предложила западным коллегам гордиться победами в Ираке и Ливии

10 декабря, 19:09
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ива Ле Дриана о присвоении РФ победы над ИГ ("Исламское государство, запрещена в РФ). Дипломат напомнила западным коллегам об их "достижениях" в других странах.
"Западные партнеры последние несколько дней делают заявления о том, что это не Россия, а они, коалиция, одержали победу над ИГ в Сирии. Последним отметился глава МИД Франции господин Ле Дриан, – написала Захарова в воскресенье на странице в Facebook. – Господа, перестаньте! Ваши достижения – это Ирак, Ливия и Афганистан. Вот ими и гордитесь".
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан утверждал, что Россия "присвоила себе победу" над террористической организацией ИГ в Сирии. Заслугой РФ он назвал только освобождение Дейр-эз-Зора, которое, по его мнению, произошло с запозданием.
На обвинения ответили и в российском Минобороны. Представители ведомства заявили, что международная коалиция во главе с США уничтожила Ракку и мирных жителей. По мнению Минобороны, альянс также позволил боевикам ИГ воссоединиться с террористами у Дейр-эз-Зора.
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