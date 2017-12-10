Россия ответила на обвинения в "присвоении победы над ИГИЛ"

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В Минобороны заявили, что международная коалиция во главе с США уничтожила Ракку и мирных жителей, сообщает РИА Новости.

"За три года своего существования коалиция только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГИЛ (запрещена в России – ред.) в Сирии – уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями", – говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны добавили, что коалиция позволила ядру боевиков ИГ свободно покинуть город и присоединиться к другим боевикам у Дейр-эз-Зора.

Ранее министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан удивился тому, что Россия будто бы "присвоила" себе победу над ИГИЛ в Сирии.

ИГ в результате начатой против нее военной кампании лишилась 95 процентов территории в Ираке и Сирии из подконтрольных ей с 2014 года.