Заминированный автомобиль взорвался на юге Йемена – СМИ

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На юге Йемена в городе Аден взорвался заминированный автомобиль, сообщает местный телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники.

По предварительной информации, целью была автоколонна с представителями власти города. В машинах находились губернатор и министр сельского хозяйства Адена. Они живы.

В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие, в том числе военные.

Ранее стрельба произошла в школе в Техасе. В результате ранения получили четыре человека. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать драка.

