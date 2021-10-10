Заминированный автомобиль взорвался на юге Йемена – СМИ

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На юге Йемена в городе Аден взорвался заминированный автомобиль, сообщает местный телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники.
По предварительной информации, целью была автоколонна с представителями власти города. В машинах находились губернатор и министр сельского хозяйства Адена. Они живы.
В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие, в том числе военные.
Ранее стрельба произошла в школе в Техасе. В результате ранения получили четыре человека. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать драка.