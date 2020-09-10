Актер из сериала "Очень странные дела" женился на певице Лили Аллен

Фото: AP/Charles Sykes/Invision

Голливудский актер Дэвид Харбор из сериала "Очень странные дела" женился на британской певице Лили Аллен, сообщают "Дни.ру".

Церемония бракосочетания состоялась в часовне Грейсленд Лас-Вегаса. 45-летнего жениха и 35-летнюю невесту венчал регистратор, облаченный в костюм Элвиса Пресли. На свадьбе присутствовали дочери Аллен от первого брака – восьмилетняя Этель и семилетняя Марни.

Дэвид Харбор уже поделился фотографиями со свадьбы в социальных сетях.

"Народная принцесса вышла замуж за своего преданного, не благородных кровей, но доброго владельца кредитной карты", – подписал фото актер.

Событие молодожены решили отметить в ближайшем фастфуде.

Ранее сообщалось, что член королевской семьи Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского девелопера Эдоардо Мапелли Моцци.

Бракосочетание посетили родители принцессы герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара. Кроме того, в списке почетных гостей были королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп – бабушка и дедушка невесты.