Эксперт оценил решение суда в ЕС ограничить права "Газпрома" по OPAL

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Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал отмену судом Европейского союза решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

По его мнению, из-за этого энергетическая безопасность Европы может оказаться под угрозой.

Эксперт пояснил, что газопровод полностью загружен, обеспечивая потребности европейских потребителей. Если же этот газ не будут поставлять европейским потребителям, это приведет как минимум к росту цен, пояснил он.

Гривач также высказал мнение, что Польша играет против интересов европейских потребителей.

"Газопровод работает в новом режиме уже фактически три года, никаких негативных последствий на безопасность газоснабжения Польши не оказал", – цитирует его RT.

В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к OPAL, однако 10 сентября суд ЕС отменил решение. В Польше такое решение суда назвали "доказательством легитимности" польских обвинений.

OPAL – трубопровод-отвод, соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неприемлемым строительство российского газопровода "Северный поток – 2". На переговорах с польским коллегой Анджеем Дудой он подчеркнул, что Киев и Варшава "говорят единым голосом" по этому вопросу. Зеленский также выступил за энергетическое сотрудничество в треугольнике Украина, Польша и США.