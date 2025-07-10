Француз случайно оставил жену на заправке, когда они ехали в отпуск

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Француз забыл свою жену на парковке, когда они ехали в отпуск из Парижа в Марокко, сообщил France 3. Пропажу супруги мужчина заметил только спустя 300 километров, рядом с границей с Испанией.

Женщина оказалась одна ночью в департаменте Де-Севр, что на западе Франции. Мужчина часто останавливался по дороге, поэтому он не мог точно вспомнить, где осталась его жена. Путешествовавшая с ними 22-летняя дочь спала во время поездки и не могла помочь отцу найти свою маму.

Утром француз позвонил в местную жандармерию и объяснил ситуацию. Правоохранители стали искать женщину по камерам видеонаблюдения. По итогу француженку нашли благодаря сигналу ее телефона. Она уже находилась под надзором жандармов департамента Де-Севр. Супруг отправился за ней.

Ранее в Югре произошел конфликт между бывшими мужем и женой. Пьяный мужчина вырвал дверные ручки автомобиля экс-супруги из-за отказа последней общаться с ним. Следователи возбудили уголовное дело.